Accomando: “La Juve ha già parlato con la madre di Rabiot per il rinnovo”

Orazio Accomando avrebbe parlato di un incontro già avvenuto tra la Juventus e la madre e agente di Adrien Rabiot per il rinnovo di contratto

Dai microfoni di DAZN, Orazio Accomando ha fatto il punto sulla situazione dei rinnovi e sul calciomercato della Juventus. Recentemente è stato immortalato l'incontro tra il ds bianconero Cristiano Giuntoli e i rappresentanti di Federico Chiesa. Questi, secondo il giornalista, non sarebbe l'unico avvenuto recentemente: "C'è stato un incontro con Ramadani, agente di Federico Chiesa, con cui si è intavolato un discorso per il rinnovo del numero 7. Ma anche con Veronique, la mamma di Adrien Rabiot che, nonostante il rinnovo annuale, è rimasto al centro del progetto bianconero. La Juventus, inoltre, potrebbe rafforzare l'organico dirigenziale con un fedelissimo di Giuntoli che potrebbe arrivare a Torino".