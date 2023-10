Romulo: “Samardzic sarebbe un ottimo rinforzo per la Juve”

Romulo, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Tuttosport. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Questa Juve magari non fa rumore, ma è davvero molto solida. Ha le carte in regola per giocarsi lo scudetto. Allegri sta facendo un ottimo lavoro e vedo che ha creato un gran bel gruppo. Questa unità di intenti può far andare molto lontano la squadra bianconera.