Accardi: “Allegri grande gestore. La Juventus rimarrà in alto”

Intervenuto ai microfoni di Tmw, Beppe Accardi ha parlato delle sue aspettative sulla Juventus e sul futuro del suo tecnico. Ecco cosa ha detto: "Non so se continuerà ad essere l'allenatore della Juve anche in futuro, ma a fine stagione Allegri sarà nelle zone alte della classifica. Un buon allenatore deve gestire tantissime cose, non solo i giocatori. Allegri in questo è bravissimo".