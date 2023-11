Mondiale per Club, Juventus in netto vantaggio su Milan e Napoli

In vista di definire le partecipanti al mondiale per club, la Juve precederebbe Milan e Napoli con un buono scarto di vantaggio per il pass

Il Mondiale per Club cambia vestito e aspetta gli invitati al ballo. Tra questi, sicuramente ci sarà l' Inter , qualificata per merito dei risultati di Champions League utili ai parametri di qualificazione. Tra le italiane ci sarà però anche un altra partecipante che, ad oggi, sarebbe la Juventus .

Nonostante non partecipi alle coppe, i bianconeri conserverebbero un vantaggio rassicurante sulle inseguitrici dovuto ai risultati della scorsa stagione, in particolare in Europa League. Al terzo posto c'è il Milan, che però è a forte rischio eliminazione dopo il KO subito contro il Borussia Dortmund. Appena dietro ai rossoneri troviamo il Napoli, più pericoloso per la Juventus in quanto conserverebbe ottime chance di passaggio agli ottavi di finale di Champions League.