Abodi: “Il sistema calcio deve farsi un esame di coscienza”

Andrea Abodi , ministro dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni a Calcio e Finanza. Ecco le sue parole sul momento del calcio italiano : "Tutto il sistema calcio deve farsi un profondo esame di coscienza. Ho avuto sempre grande cautela perché a volte, leggendo anche un po’ i social, ho idea che si pensi che il ministro possa fare tutto, decidere tutto, intervenire su tutto. Il primo tema è il rispetto dei ruoli, della differenza dei ruoli. Quello che sta succedendo è molto di più di una partita di calcio. Certe cose non si fanno da soli.

I tecnicismi vanno spiegati anche all’opinione pubblica, che deve comprendere. Il rischio, è di mettere la questione sul piano di una partita di calcio dove c’è chi non capisce, ma si lamenta, e c’è chi non capisce ed è contento semplicemente perché in questo momento la decisione è stata presa nei confronti di una squadra.