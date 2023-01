Abodi: “Sentenza Juve? Anche io aspetto le motivazioni…”

Ieri sera la squadra di Allegri è scesa in campo dopo ore davvero difficili, per affrontare l'Atalanta all'Allianz Stadium. La partita ha mostrato alti e bassi, grandi giocate ed errori, in cui la squadra ha dimostrato carattere pareggiando 3-3. Di certo però la Juventus non sta vivendo un momento facile. La sentenza della Corte d'Appello della FIGC che ha inflitto 15 punti di penalizzazione ai bianconeri è stata una vera e propria mazzata.