Il mercato non è finito, la Juve può ancora chiudere un grande colpo / News

Si è chiuso il 31 gennaio alle ore 20 il calciomercato più triste degli ultimi anni per la Juventus. Sul taccuino della dirigenza bianconera la cessione in prestito oneroso di McKennie in Premier e uno zero gigantesco nella casella dei colpi in entrata. Molti sostengono che fosse prevedibile vista la delicata situazione societaria, ma ad Allegri servivano almeno un paio di rinforzi, che non sono arrivati. Un terzino destro e un sostituto del centrocampista statunitense. La Vecchia Signora ha provato in extremis a tesserare uno fra Karsdorp, Fresneda e Cambiaso. Quest'ultimo già di proprietà juventina, ma attualmente in prestito al Bologna, che non ha avallato l'operazione. Tuttavia per Allegri c'è ancora speranza. In questi minuti si sta diffondendo una clamorosa suggestione che la Juve potrebbe provare a sfruttare subito<<<