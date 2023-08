Abodi: “Spero che in questa Serie A si pensi solo al calcio…”

La giustizia sportiva fa parte del nostro Paese ma al tempo stesso sono percorsi che sembrano paralleli, sembrano ignorarsi l’un con l’altro. Sto lavorando con il ministro Nordio proprio per cercare di trovare questa sintonia che è necessaria per rendere la giustizia sportiva non soltanto efficace in termini di tempo ma credibile, e questo deve valere in tutta Italia e non soltanto in alcune parti del Paese.