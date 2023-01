Da Di Maria a Szczesny: tutte le statistiche di Juve-Atalanta

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sul match contro l'Atalanta

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sul match contro l'Atalanta:

"OTTO PAREGGI Otto delle ultime 12 gare tra Juventus e Atalanta in Serie A sono terminate in parità (completano il parziale due successi per parte), dopo che i precedenti 13 confronti avevano tutti visto una vittoria bianconera. Dall’inizio del 2017, è la sfida nel massimo campionato che è terminata più volte in parità (otto).

ALLIANZ IMBATTUTO DA... La Juventus è rimasta imbattuta per 13 gare interne di Serie A (8V, 5N): è la squadra che attualmente in Serie A ha la striscia aperta d’imbattibilità interna più lunga nella massima serie (13).

I NUMERI DEL FIDEO Angel Di Maria ha segnato un gol in due incontri consecutivi di Serie A per la prima volta. In generale, l'argentino non era coinvolto in almeno una rete in due gare di fila nei maggiori cinque campionati europei da maggio 2022 (gol v Montpellier e gol e assist v Metz con il PSG); ha realizzato un gol su calcio di rigore per la prima volta da agosto 2019 (gol dal dischetto con la maglia del PSG v Metz). In generale, l'argentino ha realizzato due dei tre calci di rigore calciati in carriera nei cinque maggiori campionati europei (errore contro il Tolosa nell’agosto 2019).

DANILO BIS Secondo gol in questo campionato per Danilo. Il difensore bianconero ha già eguagliato il suo record realizzativo in una singola stagione di Serie A (due reti in 22 presenze nel 2019/20).

A TUTTO MILIK Nessun giocatore della Juventus ha segnato più gol di Arkadiusz Milik in questa Serie A (sei come Dusan Vlahovic). In generale, il polacco è il giocatore bianconero con più realizzazioni contando tutte le competizioni in questa stagione (otto). Arek ha preso parte a quattro gol nelle ultime cinque gare di Serie A (tre gol e un assist), tante partecipazioni a rete quante quelle precedenti 20 nella massima serie (quattro reti).

TANTO FAGIOLI Solamente Lazar Samardzic (quattro) conta più partecipazioni attive a reti di Nicolò Fagioli tra i centrocampisti nati dopo l'1/1/2001 in questa Serie A (tre frutto di due gol e un assist).

DUE GOL VELOCI La Juventus non segnava due gol nei primi 35 minuti di gioco in Serie A dal 20 marzo 2022, con Paulo Dybala e Dusan Vlahovic contro la Sampdoria.

TEK 150 150ª partita in Serie A per Wojciech Szczesny con la maglia della Juventus".

