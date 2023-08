Abodi: “Juve esclusa dalle Coppe? Mai visto plusvalenze fatte da soli”

La Juventus sta per ultimare la sua tournée negli Stati Uniti , che terminerà con l'amichevole in programma il 3 agosto contro il Real Madrid . I bianconeri torneranno poi alla Continassa; dove finiranno la preparazione in vista dell'inizio della Serie A , in programma il 20 agosto con la partita contro l' Udinese al Friuli. Il campionato sarà l'unica competizione a cui la Juventus parteciperà il prossimo anno, insieme alla Coppa Italia, in virtù della squalifica arrivata da parte della UEFA dalle Coppe Europee.

Relativamente a questo è tornato a parlare il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, che ha detto la sua a margine della presentazione al Coni degli Europei di pallavolo: "La squalifica della Juventus in Europa non è né una vittoria né una sconfitta per il calcio italiano. Se ne prende atto, così come normalmente si fa quando c'è un organo di giustizia o c'è qualcuno che deve assumere una determinazione. Mi auguro si riesca ad andare avanti, lasciarci alle spalle quello che è successo che non è un tema che riguarda soltanto la Juventus".