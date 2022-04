Juve, doppio colpo dal Sassuolo? Con Raspadori interessa anche Frattesi

La società bianconera sta già lavorando per rinforzare la rosa per la prossima stagione. L'attaccante e centrocampista sono degli obiettivi.

Dopo la vittoria di ieri a Cagliari , la Juventus ha fatto un altro passo in avanti verso la conferma del quarto posto. Anche in caso di vittoria della Roma contro la Salernitana, i bianconeri avrebbero 5 punti di vantaggio sul quinto posto a 6 giornate dalla fine del campionato. Dopo la sconfitta nel Derby d'Italia contro l'Inter , l'obiettivo del club bianconero per questo finale di Serie A è mettere in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League . Sia perché giocarla è un dovere per una squadra come la Juve, sia perché garantisce introiti fondamentali a livello economico.

Ma il prossimo anno l'ambizione sarà diversa. La Vecchia Signora vuole tornare a giocarsi lo scudetto. E per farlo, la società è già al lavoro per rinforzare la rosa del prossimo anno. Ancora una volta la Juve potrebbe pescare in casa Sassuolo, dopo l'acquisto di Manuel Locatelli nell'ultimo mercato estivo. Non è più un segreto che la società bianconera sia interessata a Giacomo Raspadori , tanto che lo stesso amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali lo ha confermato a mezzo stampa. Ma il classe 2000 non è l'unico obiettivo di mercato. Il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini infatti ha puntato anche Davide Frattesi .

Non c'è ancora nessuna trattativa in piedi tra i due club, ma l'interesse juventino è arrivato forte e chiaro in casa Sassuolo. L'impressione è che presto i contatti possano infittirsi e che gli uomini mercato dei due club possano mettersi seduti per mettere le proprie carte in tavola. La Juve potrebbe anche pensare di inserire alcuni giovani, visto l'occhio di riguardo dei neroverdi per i talenti da valorizzare. È presto per capire se co saranno ulteriori sviluppi, ma la Juve è intenzionata a provarci. Da sempre o bianconeri sono interessati ad avere un nucleo azzurro nella rosa: Raspadori e Frattesi sono due fra i migliori giovani italiani in circolazione e assicurarseli significherebbe fare un investimento per l'oggi e per il domani. La situazione è in continuo sviluppo.