5 momenti di Lazio-Juventus

5 momenti di Lazio-Juve

Tre gol in altrettante partite. Il bilancio di Cristiano Ronaldo in Lazio-Juventus presenta un paradosso: perché mentre lui viaggia con metodo e regolarità, segnando in ogni gara, i punteggi si differenziano l'uno dall'altro. Vittoria per 2-1 al primo appuntamento; 3-1 per i padroni di casa, che all'Olimpico in campionato non vincevano dal precedente decennio; 1-1 nell'ultima gara, quando la Juve è stata raggiunta nel finale da un exploit di Caicedo.