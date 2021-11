Lotito: “Contro la Juve sarà una gara molto combattuta”

Il presidente della Lazio ha parlato della gara contro la Juve

La sosta per la Nazionale è quasi terminata e i tifosi italiani devono ancora smaltire la delusione per non aver ottenuto la qualificazione ai Mondiali in Qatar direttamente, dovendo dunque ricorrere allo spareggio. Nel frattempo però, le squadre di club si stanno preparando per il prossimo impegno di campionato e in casa Juve cresce la tensione per la trasferta contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Quella contro la squadra capitolina però, sarà solo una delle 3 gare decisamente impegnative che i bianconeri dovranno affrontare nell'arco di una settimana, perche martedi c'è il Chelsea in quel di Stamford Bridge, dopo di che si attenderà l'Atalanta di Giampiero Gasperini all'Allianz Stadium.