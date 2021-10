30 successi di fila per le Juventus Women

Le bianconere vincono 2-0 contro il Napoli

Nuovo record per le Juventus Women: 30 vittorie di fila nel campionato di Serie A Femminile. Certo, il merito non è solo di mister Montemurro visto che grande parte delle partite le ha vinte l'anno scorso coach Guarino. La Juve ha raggiunto il record dopo la vittoria di ieri contro il Napoli per 2-0. Di seguito riportiamo la cronaca del match dal sito ufficiale bianconero: "L'avvio della Juve è travolgente e il Napoli si ritrova sommerso dall'ondata bianconera: dopo 5 minuti il risultato è già sul 2-0. Trascorsi una manciata di secondi dal fischio d'inizio, 26 per la precisione, Carurso trova il gol del vantaggio, mettendo in rete, di testa, l'assist di Cernoia. La stessa Cernoia, al 5', raddoppia, ribadendo in rete la respinta di Aguirre sulla conclusione di Zamanian.