Rabiot positivo al COVID: salta la Roma

Il francese non scenderà in campo nemmeno nella finale della Nations League di domani

La Juventus si sta preparando alla Continassa in vista della ripresa del campionato, in programma domenica prossima all'Allianz Stadium. Per la partita contro la Roma di Josè Mourinho lo stadio bianconero ha fatto già registrare il tutto esaurito, con altri biglietti che dovrebbero essere messi in vendita da lunedì vista la modifica del decreto capienza, che dalla prossima settimana protrerà quella degli stadi al 75%. Una grande conquista, verso quello che sarà il ritorno alla normalità con il 100% del pubblico allo stadio atteso per la fine del mese. Buone notizie quindi per la Juventus, che potrà contare sull'appoggio del suo pubblico nella prima di tre partite delicatissime. Dopo la sfida alla Roma infatti, la squadra di Massimiliano Allegri è attesa dalla sfida di Champions League contro lo Zenit, e da quella in campionato contro l'Inter a San Siro, che molto diranno della stagione dei bianconeri. Allegri ha recuperato tutti i suoi giocatori, con Arthur che è in campo in questo momento nell'amichevole contro l'Alessandria per riprendere condizione. Ma se da un lato si è svuotata l'infermeria, dall'altro non arrivano buone notizie dalle Nazionali.