Montemurro: “Contro il Napoli partita importante per il proseguo della stagione”

Il tecnico della Juventus Women ha presentato la partita contro il Napoli in programma oggi a Torino

redazionejuvenews

La Juventus Women è attesa oggi dalla partita contro il Napoli, valevole per la sesta giornata del Campionato Femminile di Serie A: le bianconere sono reduci dalla vittoria in Champions League contro il Servette, e scenderanno in campo alla ricerca della sesta vittoria consecutiva in campionato, con la classifica che le vede in testa a punteggio pieno insieme al Sassuolo. Il tecnico Joe Montemurro ha presentato la sfida intervistato dai microfoni di JTV: "Ovviamente arriviamo con qualche piccolo problema, ma a parte questo nulla di grave. A dire la verità il gruppo sta abbastanza bene e siamo arrivati ad un punto abbastanza buono nel nostro cammino sia in Serie A che in Champions League".

"Sarà una partita difficile, il Napoli che messo in difficoltà il Milan. Come tutte le partite di Serie A sarà difficile. Ci confronteremo con un modulo diverso, contro cui è molto difficile giocare contro cui sarà difficile trovare degli spazi. Sarà una partita importantissima per noi nel proseguo della Serie A e con gli scontri diretti che arrivano per le altre squadre e sarà importante prendere i tre punti".

"La squadra è molto matura. Bonansea e Girelli sono molto importanti non solo in campo ma anche nel gruppo perché sono modelli per le giovani. La cosa che mi è piaciuta è che erano coinvolte anche se non hanno giocato in Champions. Hanno supportato il gruppo da fuori e hanno anche aiutato dal punto di vista tecnico e tattico. E mi fa molto piacere che fanno parte del gruppo e della nostra crescita. Io ero molto felice di schierare una squadra molto giovane. Voglio ringraziare tutti perché questo significa che adesso stiamo andando nella direzione giusta e il futuro della Juve è molto importante e molto solido. Abbiamo acquisito tanta forza nel gruppo, e anche maturità cosa che si è vista in alcuni momenti contro la Roma".