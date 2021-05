11 anni di Andrea Agnelli

Giornata di anniversari in casa bianconera

La Juventus questa sera scenderà in campo contro l'Atalanta al Mapei Stadium per la finale di Coppa Italia. I bianconeri cercheranno di alzare il secondo trofeo della stagione, dopo la Supercoppa italiana, per riscattare un cammino in Champions che li ha visti eliminati agli ottavi di finale dal Porto, e un campionato per cui sono ancora in lotta per conquistare un posto per l'Europa che conta.