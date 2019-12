Sarri: “Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo! Demiral sprizza energia e positività! Rabiot non ha ancora dimostrato tutto il suo potenziale”

Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sfida vinta dalla sua Juve a Marassi contro la Sampdoria. Ecco cosa ha dichiarato il tecnico bianconero: “I due gol segnati da Dybala e Ronaldo sono stati bellissimi. Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, sui livelli della partita disputata Domenica contro l’Udinese. Nel secondo tempo invece siamo stati più confusionari, anche se non abbiamo praticamente mai rischiato. Dispiace non averla chiusa prima ma ho vista la squadra in salute. Ci siamo allungati perchè la squadra non seguiva le ripartenza degli attaccanti che rimanevano lontano dal resto della squadra, nella ripresa il predominio del palleggio e la padronanza del campo non era la stessa e quindi la partita si è diventata più pericolosa. Douglas Costa e Ramsey stanno cercando di recuperare la migliore condizione fisica dopo aver superato degli infortuni ed adesso possono solamente degli giocare spezzoni di partita. Il tridente? A volte può succedere anche dal primo minuto in cui non giocheranno tutti e tre. Higuain ha fatto bene nel primo tempo, mentre nel secondo si è spento ma ci può stare visto che sta giocando molto. Rabiot sta venendo fuori: dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori, ha trovato tre partite consecutive e sta andando in crescendo. Il giocatore non ha espresso tutto il suo potenziale, è in un momento di crescita sia in campo che anche fuori dal campo. Sono sicuro che il suo potenziale sia superiore a quello dimostrato finora anche se in queste ultime tre partite ha fatto bene. Demiral ha una grande energia addosso, un’energia positiva che trasmette anche ai compagni e per questo va sfruttato. Il traguardo delle cento vittorie? Noi allenatori siamo legati alle squadre e nelle ultime stagioni ho allenato squadre con percentuali di vittorie alte, e quindi sono anche stato facilitato. Probabilmente se fossi rimasto ad Empoli sarebbe stato forse più complicato raggiugnere certe statistiche. In allenamento Demiral cresce, sprizza energia e positività e sta riuscendo a metterlo in campo anche in partita, è in piena fiducia e pieno di energia” Ma nel frattempo, proprio in giornata, è esplosa una nuova bomba in casa Juve: rottura e addio, arriva il via libera per una grossa cessione! >>>VAI ALLA NOTIZIA