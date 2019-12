Calciomercato Juventus, rottura e addio: via libera ad una grossa cessione

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – C’è un giocatore che quest’anno sta deludendo più degli altri e che sembra proprio non riuscire ad imporsi a grandi livelli: Federico Bernardeschi. Maurizio Sarri gli ha ritagliato un ruolo da trequartista e gli ha dato diverse opportunità per mettersi in luce, ma il classe ’94 non ha approfittato del minutaggio concessogli. Tanto che, dopo aver chiuso a questa ipotesi fino a poco tempo fa, adesso anche la Juventus starebbe ragionando sulla possibile cessione di Bernardeschi. Come riportato da Calciomercato.com infatti, a fronte di una proposta economica importante e adeguata, il club bianconero potrebbe veramente considerare l’addio all’ex Fiorentina. Dello stesso avviso è anche la stampa britannica che segnala diversi club già sulle tracce di Bernardeschi: Liverpool e Tottenham ci starebbero facendo più di un pensierino e ora anche Fabio Paratici potrebbe dare il via libera alla cessione, soprattutto se il ragazzo dovesse continuare su questa strada. Difficile pensare ad un divorzio immediato tra Bernardeschi e la Juve già a gennaio, l’ipotesi più plausibile è quella di una separazione a fine stagione. Ma se dalle parti della Continassa dovessero arrivare proposte concrete e – soprattutto – grosse, allora le cose potrebbero cambiare già per il mercato di gennaio, con la Juventus che così potrebbe muoversi in maniera importante anche in entrata. E infatti, proprio a questo proposito, sempre in queste ore sono arrivate pesanti conferme: in arrivo un gennaio di fuoco, ecco i 6 giocatori che possono arrivare subito alla Juventus! >>>VAI ALLA NOTIZIA