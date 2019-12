Ranieri: “Sono soddisfatto perchè siamo rimasti in partita fino al triplice fischio di chiusura”

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria ha commentato la sfida di Marassi persa contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha dichiarato il tecnico blucerchiato: “Sono molto soddisfatto perchè, nonostante le assenze ed i cambi forzati, siamo rimasti in partita fino al triplice fischio di chiusura. Abbiamo preso gol al 45′ e, quando subisci gol come questi, devi solamente stringere la mano all’avversario. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che stanno lavorando bene, dobbiamo continuare a farlo. Ronaldo ha fatto una cosa che si vede in Nba, bisogna solamente fargli tanti complimenti. Siamo riusciti a creare diversi problemi alla Juventus, abbiamo fatto faticare “i tre tenori”, sono contento di come la squadra ha reagito allo svantaggio riuscendo anche a contrattacare. La Juventus questa sera ha fatto pochi errori nel fraseggio e noi dovevamo essere bravi a ripartire, qualche volta siamo rimasti troppo indietro. E’ stata una gran bella partita, abbiamo assistito a due gran bei gol. Dobbiamo trovare il gol, mi auguro che piano piano, ora che i ragazzi hanno ritrovato un pò di fiducia e un pò di tranquillità, senza però dimenticare che siamo sempre nelle sabbie mobili della bassa classifica e la Samp non è abituata a queste posizioni, dobbiamo fare qualcosa in più. Caprari mi ha dato la possibilità di attaccare la linea dei due centrali e schermare, insieme a Ramirez, Pjanic. Gabbiadini risente ancora del problema all’adduttore e quindi me lo gioco negli ultimi minuti perchè non so che autonomia possa avere. Avrei voluto gettare nella mischia nel finale anche Quagliarella ma l’infortunio di Murru me lo ha impedito. Ramirez può fare quelle giocate che possono mettere in condizione gli attaccanti di trovare la via del gol però per supportare tre giocatori offensivi questi devono sacrificarsi. L’abbraccio con Buffon? Siamo stati due anni insieme con Gigi mi ha fatto piacere salutarlo, fargli gli auguri di buon natale a lui e alla sua famiglia”. Ma nel frattempo, proprio in giornata, è esplosa una nuova bomba in casa Juve: rottura e addio, arriva il via libera per una grossa cessione! >>>VAI ALLA NOTIZIA