Marotta approva Icardi in bianconero: “Ben vengano i giocatori importanti”

L'ex ad della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile approdo sotto la Mole di Mauro Icardi

redazionejuvenews

La vittoria contro il Bologna ha portato una boccata di ossigeno dalle parti della Continassa, visto il delicato momento dal quale veniva la Vecchia Signora, non che ne sia uscita del tutto anzi. Ma il passo falso dell'Atalanta contro la Roma ha riacceso le speranze per la corsa alla zona Champions, con un distacco dal quarto posto che ora si è ridotto a 6 punti. Ora bisognerà ripetere quanto fatto al Dall'Ara anche nell'ultimo impegno dell'anno contro il Cagliari di Mazzarri, per cercare quantomeno di arrivare a Natale con piu tranquillità anche in base alla classifica.

Juve che intanto continua a restare attiva anche sul mercato, dove è fortemente alla ricerca di una punta di spessore per rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Max Allegri. Uno dei candidati piu accredidati è senza ombra di dubbio Mauro Icardi, sempre piu emarginato al Psg per via della vasta presenza di campioni che il club parigino presenta. Sul possibile approdo dell'argentino in sotto la Mole, ha espresso il suo pensiero anche l'ex ad della Juve e ora all'Inter, Beppe Marotta, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione di 90° minuto.

"Ben venga il ritorno di calciatori importanti, anche perchè al momento la Serie A è in una fase di transizione ed è normale che possa perdere di qualità. L'opportunità di attirare giocatori di un certo livello non può far altro che bene al movimento. Non posso commentare comunque più di tanto le notizie che non riguardano un nostro calciatore".