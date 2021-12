Raiola: “Pogba? Non dirò altro sul trasferimento”

Il super procuratore ha rilasciato delle dichiarazioni sulla questione legata alle commissioni del trasferimento di Pogba

Ma serviranno anche di rinforzi nel mercato di gennaio, ecco perche la dirigenza della Continassa continua a guardarsi attorno, nel tentativo di consegnare a Max Allegri qualche elemento di spessore che possa far fare il salto di qualità alla squadra. Uno dei nomi che da sempre circola dalle parti della Continassa è quello di Paul Pogba, ma per il francese si sa, prima di giugno non se ne può neanche discutere vista la cifra elevata del suo cartellino ma che, si azzererà in estate quando andrà in scadenza di contratto. Sul futuro del centrocampista del Manchester è intervenuto anche il suo procuratore Mino Raiola, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni all'emittente olandese NCR, dove ha parlato anche del passato trasferimento del francese dalla Juve ad Old Trafford.