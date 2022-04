Juve Women, le statistiche prima della sfida con la Sampdoria

La squadra femminile bianconera torna oggi in campo dopo la elusione europea. L'obiettivo è consolidare il primato, battendo le blucerchiate.

La squadra femminile bianconera torna in campo. Oggi alle 14:30 le Juventus Women ospiteranno la Sampdoria nella diciannovesima giornata della Serie A femminile. Sarà un'occasione per rialzarsi dopo la sconfitta di giovedì a Lione per 3-1, che ha comportato l'eliminazione dalla Women's Champions League. Le blucerchiate non sono un avversario da prendere sottogamba, visto il loro sesto posto in classifica con 28 punti. La squadra di mister Joe Montemurrogiocherà conoscendo già il risultato della Roma, che sarà impegnata alle 12:30, in casa, contro l'Hellas Verona, in quello che è il duello a distanza per la vetta, che finora ha visto sempre davanti la Vecchia Signora. Andiamo a leggere le statistiche sul match di oggi, pubblicate dal sito ufficiale della Juventus.