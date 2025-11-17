WOMEN| Juventus-Lione, la designazione arbitrale della gara
Home > Juve Women

WOMEN| Juventus-Lione, la designazione arbitrale della gara

Lorenzo Focolari
17 Novembre, 14:41
Juventus Women
La Juventus Women, dopo l’ottima vittoria in campionato ottenuta ai danni del Genoa con il risultato di 2-0, è pronta a scendere nuovamente in campo. Ad attendere le bianconere guidate da mister Massimiliano Canzi, ci sarà l’impegno europeo contro il Lione. La gara sarà valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League.

La Juventus Women, dopo l’ottima vittoria in campionato ottenuta ai danni del Genoa con il risultato di 2-0, è pronta a scendere nuovamente in campo. Ad attendere le bianconere guidate da mister Massimiliano Canzi, ci sarà l’impegno europeo contro il Lione. La gara sarà valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League.

Le ragazze della Juventus arrivano al match con due vittorie su due tre partite, rispettivamente contro Benfica e Atletico Madrid. Dall’altra parte il Lione arriva alla sfida a punteggio pieno, con nove punti conquistati su altrettanti a disposizione.

La designazione arbitrale della gara

ARBITRO: Olatz Rivera Olmedo ESP

ASSISTENTI: Iragartze Fernandez Esesumaga ESP, Rita Cabanero ESP

QUARTO UFFICIALE: Elena Pelaez Arnillas ESP

VAR: Javier Iglesias Villanueva ESP

ASSISTENTE VAR: Judit Romano Garcia ESP

 

 

x