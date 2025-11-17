WOMEN| Juventus-Lione, la designazione arbitrale della gara

La Juventus Women, dopo l’ottima vittoria in campionato ottenuta ai danni del Genoa con il risultato di 2-0, è pronta a scendere nuovamente in campo. Ad attendere le bianconere guidate da mister Massimiliano Canzi, ci sarà l’impegno europeo contro il Lione. La gara sarà valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League.
Le ragazze della Juventus arrivano al match con due vittorie su due tre partite, rispettivamente contro Benfica e Atletico Madrid. Dall’altra parte il Lione arriva alla sfida a punteggio pieno, con nove punti conquistati su altrettanti a disposizione.
La designazione arbitrale della gara
ARBITRO: Olatz Rivera Olmedo ESP
ASSISTENTI: Iragartze Fernandez Esesumaga ESP, Rita Cabanero ESP
QUARTO UFFICIALE: Elena Pelaez Arnillas ESP
VAR: Javier Iglesias Villanueva ESP
ASSISTENTE VAR: Judit Romano Garcia ESP