WOMEN| Juventus-Lione, la designazione arbitrale della gara

La Juventus Women, dopo l’ottima vittoria in campionato ottenuta ai danni del Genoa con il risultato di 2-0, è pronta a scendere nuovamente in campo. Ad attendere le bianconere guidate da mister Massimiliano Canzi, ci sarà l’impegno europeo contro il Lione. La gara sarà valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League.