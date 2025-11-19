WOMEN| Juventus-Lione, dove vedere il match in tv

Impegno europeo per la Juventus Women che affronterà il Lione allo stadio Pozzo-La Marmora. Scopriamo dove vedere il match in tv.

Questa sera alle ore 18:45 la Juventus Women scenderà in campo contro le francesi del Lione. La gara valida per la quarta giornata di UEFA Women’s Champions League, si disputerà allo stadio Pozzo-La Marmora.

Per la Juventus Women, tutt’altro che una sfida facile. Di fronte infatti, si troveranno le francesi che fin qui sono a punteggio pieno, dimostrandosi ancora una volta tra le squadre più forte della competizione. Le bianconere, finora hanno ottenute due vittorie su tre incontri disputati e, con una vittoria si avvicinerebbero molto alla qualificazione. Ci attenderà sicuramente un grande match.

Dove vedere il match in tv

La sfida tra le bianconere e la squadra francese sarà visibile in esclusiva su Disney+.