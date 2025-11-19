WOMEN| La Juventus in campo questa sera contro il Lione

Impegno europeo per le bianconere guidate da mister Canzi. La Juventus Women scenderà in campo alle ore 18:45 per affrontare il Lione.

La Juventus, attaverso il proprio account X, ricorda a tutti i tifosi juventini la gara in programma questa sera. Le bianconere guidate da mister Massimiliano Canzi, sono attese dal big match contro il Lione.

La gara valida per la quarta giornata della Phase League di Champions League, si disputerà allo stadio Pozzo- La Marmora. Calcio d’inizio alle ore 18:45.

Per la Juventus Women, tutt’altro che una sfida facile. Di fronte infatti, si troveranno le francesi che fin qui sono a punteggio pieno, dimostrandosi ancora una volta tra le squadre più forte della competizione. Le bianconere, finora hanno ottenute due vittorie su tre incontri disputati e, con una vittoria si avvicinerebbero molto alla qualificazione. CI attenderà sicuramente un grande match.

IL POST SOCIAL DELLA SOCIETÀ:

Women’s Champions League

League Phase- 4º giornata

VS OL Lyonnes

18:45 CET

Stadio Pozzo- La Marmora

