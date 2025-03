Women, Anselmi: “La Fiorentina è avversario temibile per la Juve”

Lucia Anselmi ha parlato della prossima sfida della Juventus Women: la giornalista metterebbe in guardia le bianconere dalla Fiorentina

Intervistata per TJ, Lucia Anselmi ha parlato della sfida della Juventus Women alla Fiorentina femminile. Ecco le sue parole: “Non bisogna mai abbassare la guardia con la Fiorentina. I momenti di flessione non devono trarre in inganno, è un’avversaria temibile, ma questa Juve vola sulle ali dell’entusiasmo e non darà nulla per scontato. Ci siamo detti fin da subito che l’idea di gioco di Canzi era una novità nel panorama della nostra Serie A e che poteva essere una svolta per questa Juve. Insieme al direttore Braghin ha lavorato per ricompattare il gruppo e dalla tournée americana è ritornato non solo con un trofeo, ma con una squadra di nuovo compatta e agguerrita”.

Anselmi: “Vorrei rivedere Bonfantini in bianconero”

Inoltre, la giornalista ha aggiunto: “Mi piacerebbe rivedere Bonfantini in bianconero. Sia con l’Inter sia con la Fiorentina ha dimostrato di essere cresciuta e di avere tutte le carte in regola per un posto da titolare. Inoltre, in Nazionale è una presenza fissa a cui è difficile rinunciare perciò direi che il suo talento è sotto gli occhi di tutti. Sui rinnovi di Peyraud-Magnin e Kullberg credo che mantenere l’assetto di questa stagione possa essere una scelta vincente. Anche Peyraud-Magnin fa parte di quella vecchia guardia, se vogliamo chiamarla così, a cui è difficile rinunciare e conferma di ciò che ci siamo detti c’è la tripletta di Cristiana Girelli che per me continua a essere la migliore calciatrice della Juventus in quest’ultimo anno”. Leggi anche le parole del tecnico della Fiorentina, De La Fuente, sulla sfida alla Juve <<<