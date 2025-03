Women, De La Fuente: “Contro la Juve possiamo solo vincere”

Sebastian De La Fuente ha presentato la prossima sfida alla Juventus Women: per l'allenatore, la sua squadra è costretta alla sola vittoria

In conferenza stampa, Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina femminile, ha presentato la prossima sfida alla Juventus Women. Ecco le sue parole: “Abbiamo solo un risultato, che è la vittoria. Non so se arriverà, ma è sicuramente stimolante cercare di arrivare ad un obiettivo, che è quello di giocare una finale. Essere arrivate a questa partita con la possibilità di passare il turno è stimolante. Partiamo da lì, da quella voglia di arrivare in finale. La voglia di vincere ha una responsabilità, non andiamo lì a giocare senza nulla da perdere”.

De La Fuente: “La Juve gioca molto con l’attacco in verticale”

Il tecnico ha proseguito: "Non so come la Juve affronterà la partita, ma loro giocano molto in attacco, molto in verticale. Noi abbiamo dimostrato che è tutto ancora molto aperto dopo la partita d'andata, abbiamo tutte le possibilità per passare, dobbiamo sapere dove possiamo fare male alla Juventus e fare una partita difensiva perfetta. Alle giocatrici dirà che abbiamo tutte le carte in regola per andare in finale, che nelle partire dentro-fuori abbiamo sempre fatto bene, e dirò che dobbiamo essere determinati e vogliosi di andare a prenderci la finale. Poi i 90 minuti diranno cosa faremo in questa Coppa Italia, ma per adesso dobbiamo essere consapevoli di andare a giocarci la partita contro la Juve a viso aperto".