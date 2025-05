Women, Angelini: “Alla Juve serve una panchina più lunga”

Martina Angelini ha parlato delle prospettive europee della Juve Women: per la giornalista, servirebbe una panchina più qualitativa

Intervistata per TJ, Martina Angelini ha parlato di ciò che serve alla Juventus Women per poter crescere in campo europeo. Ecco le sue parole: “Per essere più competitiva serve una panchina più lunga. La Juve dovrà allungare un po’ la rosa, in tutti i reparti, porta compresa. Quindi immagino qualcosa dal mercato per quanto riguarda un secondo portiere, se rimane Peyraud–Magnin. E qualche rinforzo in difesa, dove la Juventus è stata anche sfortunata quest’anno visti gli infortuni di Salvai e Cascarino. Senza dimenticare Gama che saluta. In una stagione molto lunga sarà fondamentale avere 20 giocatrici forti e tutte, più o meno, dello stesso livello”.

Angelini: “Canzi grande motivatore”

Inoltre, sulla stagione della squadra di mister Canzi, la giornalista ha aggiunto: "Conosco Max, arrivava da una lontana esperienza nel calcio femminile (Geas nel 2000-2001, ndr) con l'intenzione di tornare in questo mondo. E ci è ritornato con entusiasmo e voglia di fare bene. Canzi è un grande motivatore ed è stato bravissimo a far sentire tutte importanti. La Juventus ha davvero avuto quest'anno 18 titolari, al di là della stagione di Cantore e del rendimento pazzesco di Girelli. Lo scudetto della Juve è stato assolutamente meritato. Le bianconere sono state le più continue e hanno vissuto di rendita nei momenti più difficili".