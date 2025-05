Juve Women, Lehmann: “Primo anno fantastico. Social utili per dare impulso al calcio femminile”

Le parole della calciatrice bianconera Alisha LehmannIn in occasione della presentazione del progetto Dream Like Juventus Women

In occasione della presentazione del progetto Dream Like Juventus Women la calciatrice bianconera Alisha Lehmann ha detto: “Non abbiamo recitato davvero perché era più simile alla realtà. Però sì, è stato bello. E come si inizia con i social media? In realtà non ho mai iniziato con i social media, ho semplicemente pubblicato come tutti gli altri e poi è diventata una cosa comune. Ma alla fine mi limito a postare come qualsiasi altro giocatore o giocatrice. Quindi sì, a dire il vero non ho fatto niente di speciale”.

Juve Women, le parole di Lehmann

Sulla sua esperienza alla Juve: "Questo primo anno è stato fantastico. Mi è piaciuto davvero tanto, mi è piaciuto l'anno. Adoro giocare per questa fantastica squadra. Anche Torino è una città davvero bella, quindi mi piace davvero tanto stare qui. Ogni giorno mi sveglio, sorrido e vado ad allenarmi. Il rapporto con le compagne è incredibile. Ogni giorno ci sorridiamo, siamo molto unite dentro e fuori dal campo. Quindi è sempre bene andare ad allenarsi per giocare. Sono molto legata alle ragazze". Chiosa finale sui social media: "Non direi che fanno parte della mia vita. Direi che i social media sono parte integrante della vita calcistica in questo momento. Penso che in questo mondo in cui viviamo ora, da 20 a 25 anni, abbiamo bisogno dei social media per andare avanti, perché sono parte integrante del gioco. Quindi non direi che è qualcosa di speciale per me. Direi piuttosto che è qualcosa con cui possiamo dare impulso al calcio femminile e portare avanti cose importanti. In passato è stato detto che il divario salariale è ingiusto. Voglio parlare di questo".