Juve Women, Sassuolo battuto 3-1: è festa Scudetto!

Le ragazze di mister Joe Montemurro hanno battuto le neroverdi e hanno conquistato il quinto tricolore consecutivo, dopo una grande stagione.

Le Juventus Women battono il Sassuolo a Vinovo, mettono il sigillo su un'altra stagione straordinaria, la quinta consecutiva in Italia , ma non c'è nulla di banale, se si pensa che le ragazze di Montemurro hanno vinto lo Scudetto , oggi, coronando (e manca ancora la Finale di Coppa Italia fra due settimane) una stagione incredibile che le ha viste protagoniste anche in Europa

Come sempre, in giornate come questa, il rischio è quello di lasciarsi prendere dalla smania di sbloccare subito il punteggio, magari esponendosi a pericoli. La Juve si comporta, ancora una volta, come la squadra matura che è: costruisce con calma, dal 20' in poi accelera, con Bonansea due volte, con l'asse Cernoia-Girelli, e alla mezz'ora, passa. Girelli taglia in due la difesa del Sassuolo, trova l'imbucata per lo scatto nella profondità di Bonansea, che a tu per tu con il portiere del Sassuolo porta avanti le bianconere. Sei minuti e arriva anche il raddoppio, con Girelli che raccoglie una palla respinta dal palo e insacca da vicino.