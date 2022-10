UWCL, Juventus Women-Lione: le formazioni ufficiali

La Juventusfemminile, si riaffaccia nella massima competizione internazionale, in un big match che promette spettacolo, contro il Lione. La sfida è un remake della scorsa stagione, quando le bianconere furono sconfitte, tra andata e ritorno, nella fase ad eliminazione diretta. Adesso la storia potrebbe cambiare, e la Juventus, grazie anche alla cornice dell'Allianz Stadium, ha le carte in regola per fare l'impresa. Madama arriva al match dalla vittoria alla prima giornata dei gironi contro lo Zurigo, mentre le francesi, nella prima gara, hanno perso per 5-1 contro l'Arsenal.