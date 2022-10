Juventus Women-Lione: l’Allianz la cornice della sfida di Champions League

La squadra di Joe Montemurro scenderà in campo questa sera contro il Lione nella partita valevole per la fase a gironi della Champions League

La Juventus Women scenderà in campo questo pomeriggio contro il Lione per la partita dei gironi di Women's Champions League .

I tagliandi costeranno € 5,00 euro (commissione inclusa) nei settori Nord, Sud, Est e alcuni settori Ovest e di € 10,00 (commissione inclusa) per alcuni settori Ovest che non prevederanno hospitality.

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail." (Juventus.com)