UWCL, Juventus Women-Kiryat Gat: le formazioni ufficiali

E' tutto pronto per la sfida di UWCL tra Juventus Women e Kiryat Gat. Le bianconere, dopo il netto successo nella prima sfida contro il Racing Luxembourg, affronteranno le israeliane, che nella precedente partita hanno avuto la meglio sul Flora Tallinn. Per la Vecchia Signora una partita da favorite sulla carte, per continuare ad avanzare nei turni preliminari della Champions League femminile, obiettivo di Madama per questa stagione, dopo l'exploit dello scorso anno.