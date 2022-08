Juve Women-Kiryat Gat, tutte le statistiche in vista del match di UWCL

Questa sera la Juve Women scenderà in campo in Uefa Women Champions League contro le israeliane del Kiryat Gat: tutte le curiosità

Dopo il grandissimo percorso europeo visto lo scorso anno, la Juve Women si prepara a continuare su quella buona strada. La squadra di Joe Montemurro domina da anni in Serie A e ora è arrivato il momento di far vedere tutto il proprio valore anche in Uefa Women Champions League. Le bianconere dovranno prima guadagnarsi l'acceso alla fase successiva e per farlo questa sera dovranno battere le campionesse d'Israele del Kiryat Gat. Dopo la vittoria contro il Racing Luxembourg di alcuni giorni fa, la Vecchia Signora è data per favorita ma guai ad abbassare troppo la guardia.