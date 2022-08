Juve Women, approfondimento sul Kiryat Gat in vista del match di domani

La Juventus Women, domani sera, nel secondo turno della Champions, sfiderà il Kiryat Gat. Di seguito il focus sulle israeliane.

redazionejuvenews

La JuventusWomen si appresta a sfidare, nella seconda partita della Champions, il Kiryat Gat, gara prevista domani sera alle 20.30. Ecco il comunicato della Vecchia Signora sulle avversarie: "Superato il Racing Union, il prossimo ostacolo per le Juventus Women si chiama Kiryat Gat, club campione d'Israele che nell'ultima stagione ha messo in bacheca il suo quarto campionato e la sua terza coppa nazionale. A completare il palmarès due Coppe Atena (la Supercoppa israeliana). Nelle ultime due annate ha conquistato tutti i trofei nazionali disponibili in stagione, primo club a riuscirci nella storia d'Israele, e ovviamente primo club a farlo anche per due volte consecutive.

IL SUCCESSO SUL FLORA TALLIN A Vinovo, qualche ora prima di Juventus Women - Racing Union, è andata in scena Flora Tallin - Kiryat Gat. 5-0 per le israeliane il risultato finale, che ha permesso loro di conquistarsi la sfida con le bianconere: tripletta per la brasiliana Danyelle Helena Da Silva Lima e reti di Shaked Horovitz e Shahar Nakav. Eyal Sade ha schierato la sua squadra con un 4-4-1-1, di seguito l'undici titolare: Rubin tra i pali, Rantissi, Bruniera Arruba, Plaskievics e Navak in difesa, Dar Khalil, Sofer, Francisca Perieira e Adubea a centrocampo, davanti Helena Da Silva Lima supportata da Edri.

L'ANNO SCORSO IN UWCL Curiosamente anche lo scorso anno il Kiryat Gat era capitato nello stesso girone del Racing Union, senza però affrontare le lussemburghesi, esattamente come quest'anno. A completare il gruppo Benfica, squadra che ha sconfitto nella prima gara le israeliane con il risultato di 4-0 e poi ha ottenuto l'accesso al secondo turno, e Ženski Sarajevo Fudbal Klub 2000. Contro queste ultime il Kiryat Gat ha giocato la gara per il terzo posto nel girone, venendo sconfitto ai calci di rigore dopo che i tempi supplementari erano terminati sull'1-1. IL 4-0 DELLA JUVE SUL RACING UNION A proposito di Racing Union, ripercorriamo il successo delle Juventus Women con le reti di Rosucci, Girelli, Caruso e Bonfantini. Quattro bei gol per arrivare a sfidare il Kiryat Gat".