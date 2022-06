Under 19 femminile, oggi al via la Final Four Scudetto

Al via le semifinali per la corsa allo Scudetto primavera femminile. La Juventus se la vedrà con la Fiorentina. Dall'altra parte Roma-Milan.

redazionejuvenews

Oggi prende il via la Final Four per lo scudetto primavera femminile. I dettagli dal sito della Figc: "Da una parte la Roma e la sua rincorsa al terzo titolo consecutivo, dall’altra Juventus, Milan e Fiorentina, sfidanti accomunate dal desiderio interrompere il recente dominio giallorosso e di vincere, per la prima volta nella loro storia, lo scudetto Primavera. Sono questi gli obiettivi che accompagneranno le quattro grandi protagoniste del campionato nel loro viaggio verso Tirrenia, dove oggi - nella splendida cornice del Centro di Preparazione Olimpica - prenderà il via la Final Four.

Si partirà alle ore 11 con la semifinale tra le campionesse d’Italia e il Milan, alle 17 spazio invece alla sfida tra Juve e Fiorentina, con le vincenti che si affronteranno nella finalissima in programma domenica alle 17. Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming sul sito della FIGC e sul canale Youtube della Divisione Calcio Femminile.

Le capitoline si presentano all’appuntamento dopo aver dominato la regular season, chiusa al primo posto del Girone 2 con sette punti di vantaggio sulla Fiorentina. La squadra di Fabio Melillo, che domani essendo squalificato non potrà guidare le sue ragazze dalla panchina, andrà a caccia della quarta finale consecutiva. “La partita sarà sicuramente difficile, conteranno gli equilibri mentali - dichiara il tecnico giallorosso - sono gare da dentro o fuori, siamo abituati ad affrontare match del genere avendo fatto questo percorso per quattro stagioni consecutivamente e sarà un piccolo vantaggio per noi; ma le nostre avversarie giocano bene e hanno un allenatore bravo. Alle mie calciatrici chiedo di far valere la determinazione e la capacità di soffrire”.

Sulla loro strada Tarantino e compagne troveranno una delle principali rivelazioni della stagione, una formazione capace di centrare la Final Four al primo anno di partecipazione nel Campionato Primavera, chiuso al secondo posto del Girone 1 – a tre punti dalla Vecchia Signora - grazie a un gruppo di calciatrici formato da molte giovanissime che hanno iniziato il loro percorso nel 2015 come ‘pulcine’ del club rossonero. "Sicuramente sarà un incontro difficile e duro, ma lotteremo fino all'ultimo - queste le parole del tecnico Davide Corti - alle ragazze dirò di essere orgogliose del percorso fatto e degli obiettivi raggiunti sia a livello individuale che di squadra".

Anche la Juventus non vede l’ora di scendere in campo, l’obiettivo delle bianconere è quello di conquistare la terza finale consecutiva. Queste le parole del coach Silvia Piccinialla vigilia della semifinale: “Siamo pronte per affrontare una partita di alto livello quale sarà quella con la Fiorentina, sicure di fare un’ottima prestazione e di massimizzare l’opportunità di essere felici. Chiederò alle ragazze consapevolezza e concretezza”.

L’allenatore della Fiorentina spera invece che le sue calciatrici possano godersi ogni attimo di questa avventura: “Sarà un incontro molto difficile perché affrontiamo un’avversaria con molte giovani già nel giro delle nazionali che ha fatto un percorso eccellente nel suo girone – sottolinea Claudio Ricci - se siamo arrivati fin qua però abbiamo anche noi i nostri meriti e faremo di tutto per dare battaglia. Le ragazze se lo sono guadagnate con un percorso stupendo di crescita che le ha unite e portate ad essere qui, fra le quattro squadre migliori d'Italia. È un obiettivo che sognavano ad inizio anno e che hanno raggiunto con merito. Poi chiederò di far quello che han fatto finora, ovvero onorare la maglia che indossano, la società e la città che rappresentano, dando tutto il possibile per portare in alto questi colori”". (figc.it)