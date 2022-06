Juventus Women Under19: rinnovo per coach Piccini

L'allenatrice continuerà a guidare le ragazze bianconere per la terza stagione consecutiva, con le parti che hanno deciso di continuare il lavoro insieme

redazionejuvenews

La Juventus sta programmando la prossima stagione attraverso il mercato, che tra pochi giorni potrebbe regalare l'ufficialità dei primi colpi bianconeri, che potrebbero corrispondere ai nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria. La dirigenza però è anche attenta agli affari interni, ed ha rinnovato il contratto dell'allenatrice dell'Under19 Women Silvia Piccini, che continuerà, per la terza stagione consecutiva, a guidare le ragazze bianconere, sintomo di quanto la società tenga al progetto. Questo il comunicato apparso in merito sul sito della Juventus.

"Per la terza stagione consecutiva Coach Silvia Piccini allenerà l’Under 19 Femminile. È infatti ufficiale il suo rinnovo di contratto fino al 2024. Una conferma importante in virtù dell’ottimo lavoro svolto, precedentemente, nelle categorie Under 9 e Under 11, ma anche e soprattutto in queste due stagioni alla guida della Primavera femminile.

«Sono felicissima di proseguire questa avventura qui alla Juventus, penso che ogni tappa di un percorso regali storie, possibilità, crescita ed emozioni - il commento dell’allenatrice -. Sono onorata nel continuare a viverle e concentrata, assieme a tutta la squadra, per questo finale di stagione in cui vogliamo conquistare qualcosa di importante e proseguire il nostro percorso di crescita».

E come ha detto proprio Coach Piccini la seconda di queste due annate non si è ancora conclusa. Le bianconere proprio in queste settimane stanno giocando i playoff Scudetto e hanno l’opportunità di trasformare questa stagione da molto positiva a straordinaria.

Con la determinazione, l’entusiasmo e la professionalità tutto è possibile e non poteva esserci figura migliore di Silvia Piccini. Una guida competente e talentuosa in grado non solo di far raggiungere risultati importanti all’Under 19 bianconera, ma anche e soprattutto attenta alla crescita e al miglioramento individuale delle atlete, con l’obiettivo di creare di un gruppo forte e unito.

In bocca al lupo Silvia, ci vediamo molto presto in campo!" (Juventus.com)