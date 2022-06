Bucchioni: “Non è stata una genialata lasciar andare a zero Dybala”

Il noto giornalista ha analizzato le ultime notizie del calciomercato della Serie A nel suo editoriale su TMW. Di seguito alcuni estratti.

redazionejuvenews

Enzo Bucchioni ha analizzato il momento del mercato bianconero nel suo editoriale su TMW: "Dybala l’aveva promesso ai tifosi juventini, ma non l’ha fatto: andrà comunque all’Inter. Alla faccia della rivalità e di una storia di amore e lacrime. Che s’ha da fa’ pe’ campa’. C’è però ancora chi a certi valori è attento e attaccato come Koulibaly che secondo indiscrezioni che abbiamo raccolto nel giro del mercato, avrebbe rifiutato un’interessante offerta della Juventus.

Brucia ancora la rivalità, quegli anni con lo scudetto in ballo e il rispetto dei tifosi napoletani ai quali il senegalese, anche se andrà via, è comunque legatissimo. Questo ci racconta, però, che finalmente la Juventus s’è decisa a cercare un altro centrale di grande affidabilità perché si parla di centrocampisti e attaccanti quando la difesa forse è il reparto messo peggio. Se pensate che Chiellini quando riusciva a giocare era ancora il migliore, se riflettete sulla parabola discendente di Bonucci (in Nazionale imbarazzante) e su un De Ligt che pensa al suo futuro altrove, vi rendete conto dello stato delle cose.

Fra Milan e Juve, fra l’altro, c’è una curiosa convergenza su un paio di giocatori che sa molto di “marcamento a uomo”. Parlo di Zaniolo e di Berardi. Sul romanista c’è la Juventus da diverso tempo, è un obiettivo fin da quando c’era Paratici e i contatti sono iniziati mesi fa. D’improvviso è apparso all’orizzonte anche il Milan che sembrava orientato a prendere Berardi per la fascia destra. E allora cosa ha fatto la Juve? Vistasi insidiata su Zaniolo a sua volta s’è buttata su Berardi. Trattative in corso, non sarà facile chiudere per nessuno.

Berardi, tifoso interista, aveva già rifiutato la Juve qualche anno fa, ma poi il tempo e l’età sistemano tutto e Berardi ora che ha deciso di lasciare Sassuolo farebbe la fortuna di tanti, sia del Milan che della Juve, appunto. Se non è guerra è un bel braccio di ferro.

Rimanendo sulla Juve, l’interesse per Berardi deriva anche dall’incertezza di Di Maria che non ha ancora dato una risposta sui due anni e sul quale s’è buttata anche il Barcellona. L’argentino ripenserà ai fasti con il Real? Vedremo se sarà più un Dybala o un Koulibaly, la decisione è attesa in settimana.

Su Pobga abbiamo detto diverse volte e la firma non dovrebbe essere un problema, soltanto crea un po’ di ansia fra i tifosi. Tutto comprensibile visto che sono tanti i ruoli che lasciano dubbi quindi prima si tappano i buchi e meglio è. Continuo a pensare che non sia stata una genialata lasciare andar via a zero uno come Dybala valutato ancora 50 milioni, se fossi Elkann sarei inc… come un bufalo, si doveva trovare una soluzione condivisa qualche mese fa, ma fa ancora più male vedere che poi l’accordo con l’Inter è su basi inferiori rispetto a quelle sulle quali trattava la Juventus. Cose incomprensibili che fanno il paio con molte altre, dalla cessione di Romero, anche a questa vicenda Demiral che mi sembra più forte di altri juventini in rosa. Rompiscatole? Non lo so, lo sospetto".