UFFICIALE – Sobal rinnova con la Juventus Women e va in prestito

La Juventus ha ufficializzato il prolungamento di contratto con la calciatrice delle Women, Magdalena Sobal, la quale sarà girata in prestito

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto il prolungamento di contratto della calciatrice tra le fila delle Women, Magdalena Sobal. La giocatrice ha trovato un accordo che la legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027. Sobal non rimarrà però nel gruppo guidato dall’allenatore Massimiliano Canzi, ma trascorrerà la stagione nel Brescia, con quale è stato già trovato un accordo per il prestito fino al termine della stagione.

La nota del club

“Dopo Lysianne Proulx, la Juventus Women accoglie Magdalena Sobal che firma un contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2027. Attaccante polacca, classe 2004, arriva in Italia per vivere la sua prima esperienza lontana dalla sua terra d’origine e la stagione 2024/2025 la giocherà in prestito al Brescia, nella serie cadetta italiana. Arriva dal Pogon Tczew, squadra dell’omonima città di Tczew – situata nel distretto di Tczew, nel Voivodato della Pomerania – e militante nella massima serie polacca femminile. Ora, per lei, inizia una nuova avventura fortemente stimolante, in Italia. Benvenuta, Magdalena!”.