Juve Women, ufficiale: Rosucci ha rinnovato fino al 2025

Dopo il brutto colpo per il recente infortunio al crociato, arriva un motivo per sorridere per Martina Rosucci. La bianconera infatti ha rinnovato. Ecco il comunicato del sito ufficiale della Juventus: "Ci sono legami che sono destinati a non spezzarsi mai. Non importa ciò che accade, non contano gli ostacoli che la vita mette sul percorso, semplicemente restano. Resistono. Quello di Martina Rosucci con la Juventus è uno di quelli. È ufficiale il rinnovo del suo contratto con il club bianconero fino al 2025.