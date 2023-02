Juve, depositato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

La società bianconera, come anticipato dal Chief Football Officer Francesco Calvo, ha depositato il ricorso per la penalizzazione di 15 punti

La Juventusfa sentire la sua voce. Nella serata di oggi infatti il club bianconero ha presentato il ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI per il -15. La penalizzazione era arrivata per il caso plusvalenze. Dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello Federale infatti la società aveva 30 giorni di tempo per fare ricorso all'ultimo grado della giustizia sportiva.