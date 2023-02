Juve Women, ufficiale: lesione al crociato anteriore per Rosucci

Brutte notizia per la Juventus Women . Domenica, durante la partita contro il Parma , vinta 2-1 dalle bianconere, Martina Rosucci è stata costretta ad abbandonare il campo all'83' a causa di un infortunio. Ieri poi la giocatrice bianconera è andata al J|Medical per sottoporsi agli esami strumentali. Il suo arrivo sulle proprie gambe, seppur zoppicante, aveva lasciato sperare che non si trattasse di qualcosa di grave. Purtroppo invece l'esito è stato quello che si temeva giù nel dopo partita .

In attesa di conoscere in modo più chiaro i tempi di recupero, si teme che la stagione di Rosucci sia già finita. Una tegola per la Juventus e per mister Joe Montemurro, viste le prestazioni degne di nota della numero 8 bianconera. Ma un bruttissimo colpo anche per lei. Rosucci infatti a questo punto dovrebbe saltare anche il Mondiale con la Nazionale di Milena Bertolini, in programma a luglio in Australia e Nuova Zelanda.