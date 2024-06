UFFICIALE – Nilden passa dalla Juventus Women al Tottenham

Nilden non è più una calciatrice della Juventus Women: tramite il proprio sito ufficiale, il club ha ufficializzato il passaggio al Tottenham

Dopo tre stagioni con la maglia della Juventus Women, Amanda Nielden lascia il bianconero e l’Italia. Come riportato sul sito ufficiale del club, è stato trovato un accordo con il Tottenham per il passaggio a titolo definitivo della giocatrice.

La nota della Juventus

“Dopo una seconda parte di stagione in prestito al Tottenham, dove è arrivata in doppia cifra in termini di presenze, è ufficiale la cessione a titolo definitivo di Amanda Nilden al club londinese. Approdata in bianconero nell’estate del 2021, saluta il nostro Club dopo 65 gare disputate, 8 reti segnate e cinque trofei vinti (una volta il campionato, due volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana). Quando è scesa in campo con la nostra maglia il suo contributo in fase difensiva e in fase offensiva – sia sulla fascia sinistra che su quella destra – è sempre stato prezioso. Si è sempre messa a disposizione del gruppo. Nilden ha lasciato un bellissimo ricordo di sè e noi le auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera, ringraziandola per il suo impegno in questi anni in bianconero. Buona fortuna, Amanda!”.