Juve Women, le statistiche verso la finale contro la Roma

Tra poco le bianconere scenderanno in campo, a Ferrara, contro le giallorosse per l'ultimo atto della stagione: la finale di Coppa Italia.

Juventus e Roma si affrontano per l’11ª volta considerando tutte le competizioni. Le bianconere sono imbattute in nove precedenti (8V, 1N) ma l’unico KO è arrivato proprio in Coppa Italia , nella semifinale d’andata della scorsa edizione (2-1 il 13 marzo 2021) , vinta poi dalle giallorosse.

La Juventus disputerà contro la Roma la sua sesta finale in quattro stagioni considerando tutte le competizioni, la seconda in Coppa Italia dopo quella dell’aprile 2019 (2-1 vs Fiorentina). Dopo aver perso la prima (il 13 ottobre 2018 vs Fiorentina in Supercoppa) le bianconere hanno conquistato il trofeo nelle quattro successive (tre volte in Supercoppa, una in Coppa Italia).