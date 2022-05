Montemurro: “Roma molto forte, vincerà chi sbaglierà meno”

Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa, presentando la finale di Coppa Italia in programma domani pomeriggio contro la Roma.

Domani alle 14:15 si concluderà la stagione del calcio femminile italiano. Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara Juventus Women e Roma femminile si affronteranno nella finale di Coppa Italia. Per la squadra bianconera, che in questa stagione ha già vinto la Supercoppa italiana e il quinto Scudetto consecutivo, è l'occasione di fare un mini triplete tricolore e completare un'altra grandissima stagione. Oggi Joe Montemurro ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le parole del tecnico bianconero. Sul passaggio al professionismo del calcio femminile: "È una cosa molto importante, che aspettavamo. Adesso le calciatrici avranno condizioni normali per lavorare al meglio".