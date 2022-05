I TOP e FLOP di Fiorentina-Juve: Chiellini maestro, Kean disastro

Niente da fare per la Juve che contro la Fiorentina termine la stagione con una brutta sconfitta. I TOP e FLOP del match

Tra i TOP non possiamo che inserire il capitano, Giorgio Chiellini , che anche nella sua ultima partita in bianconero ha ricordato a tutti come si difende. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un bel 6,5 in pagella , dicendo: "Ultima lezioncina sull’arte di difendere: Piatek non la vede. Prezioso, sul gol più sfortunato che altro". Positive anche le prove di Pinsoglio , prezioso nel secondo tempo, e Rugani . Per il resto poco o niente.

Abbondano invece i FLOP. I peggiori in assoluto sono stati Kean e Rabiot, principalmente per i loro cartellini gialli. Essendo già diffidati salteranno la prima gara della prossima stagione. In particolare, serata da dimenticare per l'attaccante italiano, da 4,5: "Non controlla pallone e nervi: 3 passaggi (!) in 76 minuti. Come Rabiot, si fa ammonire per una mezza rissa: salterà la prima del 2022-23", commenta la Gazzetta. Voci lo vogliono lontano da Torino: se gioca sempre così la Juve non lo rimpiangerà di certo. Male anche Miretti, Bernardeschi e Dybala, imprecisi e mai pienamente in partita. In generale è l'atteggiamento ad aver fatto la differenza. Allegri non è stato in grado di motivare al meglio i suoi uomini: la partita non era molto importante, ma non fare neanche un tiro in 90 minuti è un risultato non da Juve. La prossima stagione i bianconeri dovranno fare di meglio.