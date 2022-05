Spugna: “Si affronteranno le due migliori squadre d’Italia”

Il tecnico della Roma Femminile ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida in finale di domani contro le ragazze di Montemurro.

redazionejuvenews

Domani alle 14:15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara ci sarà l'ultimo atto della stagione del calcio femminile: la finale di Coppa Italia. Di fronte ci saranno le due squadre più importanti del panorama nostrano: Juventus Womene Roma femminile. Per le bianconere sarà l'occasione per chiudere al meglio una stagione in cui hanno già vinto la Supercoppa e il quinto Scudetto consecutivo, insieme a un ottimo andamento nella Women's Champions League. Le giallorosse invece sono state le avversarie della Juve in campionato, chiudendo al secondo posto, e sono le campionesse in carica.

Oggi in conferenza stampa ha parlato il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna. Ecco le sue parole: "Le sensazioni sono buone, è un grande appuntamento ed era uno dei nostri obiettivi. La Juventus è la squadra che ha vinto il campionato, si incontreranno quindi le due migliori squadre e speriamo di fare una grande partita. Questa finale conta tanto, il campionato ci ha detto che abbiamo ridotto il gap e che abbiamo fatto ottime prestazioni. Giochiamo contro una squadra che domina il panorama italiano, noi ci giocheremo le nostre chance".

Ci saranno Haavi e Glionna: "Abbiamo fatto il massimo per recuperare le nostre calciatrici".

Il mister ha detto la sua sul cammino in Champions della Juve: "È stato importantissimo vedere il percorso fatto dalla Juve in Europa e bisogna fargli solo i complimenti. Per noi è stato uno stimolo, ma ora ci aspetta questa finale. Poi per i preliminari di Champions ci penseremo".

Per domani le previsioni dicono che ci sarà un clima molto caldo e questo potrà influire: "Sicuramente il caldo può essere un fattore domani, ma oggi in ogni condizione i cambi possono fare la differenza. Le due squadre vogliono dominare la gara e il centrocampo sarà determinante. Tutte le giocatrici conoscono l'importanza della posta in palio".