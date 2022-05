Juventus, Chiellini verso l’America: Il Los Angeles FC spinge

Il futuro di Giorgio Chiellini è sempre più delineato. Il difensore italiano è ad un passo dai Los Angeles FC.

redazionejuvenews

L'avventura tra la Juventuse Giorgio Chielliniè oramai giunta al termine. Il difensore italiano, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter ha annunciato il suo addio, poi confermato sul campo nella sua emozionante ultima apparizione allo Stadium contro la Lazio. l'ex Livorno ha due opzioni sul tavolo; la prima riguarda il ritiro dal calcio giocato, al fine di iniziare da subito la carriera da dirigente, mentre la seconda via vede il campione d'Europa trasferirsi in America, nella MLS, per concludere lì la carriera, studiando anche in vista della sua nuova carriera manageriale.

Il classe '84, ultimamente ha rilasciato diverse dichiarazioni, e l'intenzione sarebbe quella di proseguire con il calcio giocato ancora per un po': "Per il mio futuro penso di aver bisogno di vedere oltre i confini della Juve che conosco benissimo, mi servirà anche per essere pronto per ciò che vorrò fare. Addio al calcio? Quello ancora non lo so. Gioco a carte scoperte e vi dico che devo valutare con la mia famiglia e con la Juve. Sono felice di lasciare questa squadra a un livello alto. Va lasciato spazio ai giovani che possono prendersi responsabilità per 50 partite e non per 20. Sono felice anche se sognavo di chiudere con un trofeo. Sono felice di questa mia scelta, tra qualche tempo ne prenderà una definitiva ma intanto penso a chiude anche con la Nazionale".

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, nella prossima settimana alcuni emissari del Los Angeles FC arriveranno in Italia per provare a chiudere la trattativa con l'oramai ex capitano delle Juventus. Il club oronero sembrerebbe aver battuto la concorrenza del Miami FC, l'altra squadra interessata all'ex Livorno. Resta ancora da capire la durata del contratto, visto che potrebbe esserci anche la possibilità di fare un biennale, ma per questi dettagli è ancora presto, intanto Chiellini viaggi spedito verso la Major League Soccer.