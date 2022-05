Oggi allo Stadium il convegno “Il nostro domani ora”

Oggi alle 18 il convegno sullo sviluppo del calcio femminile presso l'impianto bianconero, tappa di avvicinamento alla finale di Champions.

Oggi ci sarà un appuntamento importante per il calcio femminile. I dettagli dal comunicato della Figc: "Un momento di confronto sullo sviluppo del calcio femminile in Italia e un'altra tappa di avvicinamento alla finale della UEFA Women's Champions League in programma sabato 21 maggio a Torino. Si terrà domani, martedì 10, con inizio alle 18 allo Juventus Stadium, il convegno "Il nostro domani ora". Parteciperanno il presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc Ludovica Mantovani, il commissario tecnico della Nazionale femminile Milena Bertolini, il capitano della Juventuse della Nazionale (nonché vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori) Sara Gama, l'head of Juventus Women Stefano Braghin, l'ambassador della finale di Torino Ilaria Mauro, la Responsabile dell'Area Sviluppo Femminile del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Viviana Schiavi, il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti e presidente del Comitato Regionale Piemonte/Valle d'Aosta Christian Mossino, l'Assessore allo Sport del Comune di Torino Domenico Carretta e il presidente della sezione Aia di Torino Andrea Mazzaferro.